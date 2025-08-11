В PEAK вышло масштабное обновление. Добавили новый биом с торнадо, кактусы и динамит

В кооп-симуляторе про альпинистов PEAK вышло крупное обновление. В игру добавили новый пустынный биом c торнадо, кактусами и динамитом, а также разные предметы и значки. «PEAK — это совместная игра о восхождении, где малейшая ошибка может привести к гибели. Играйте в одиночку или вместе с группой отчаянных бойскаутов. Сбегите с таинственного острова, для чего вам потребуется забраться на гору в его центре. Хватит ли вам сил, чтобы достичь ПИКА?» — заявляют разработчики на странице проекта в Steam.

Пиковый онлайн игры в Steam составил 114 тысяч геймеров.