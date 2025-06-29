Последний патч Death Stranding 2 не исправил перегрев консолей PlayStation 5

Сиквел Death Stranding получил широкое признание геймеров по всему миру и у критиков, данный проект стал очередным успехом Kojima Productions.

Однако некоторые пользователи сообщают о проблемах во время игровых сессий, которые связаны с перегревом консолей PS5. В соцсетях сообщают о работе на повышенных оборотах корпусных вентиляторов, а система безопасности выдает сообщение о нагреве. Проблема затрагивает оригинальную PS5 и версию Slim.

Death Stranding 2. Фото kojimaproductions.jp

Геймеры протестировали Death Stranding 2 на основе жалоб и пришли к выводу, что игра работает стабильно, а перегрузка консолей происходит в основном при открытии карты мира. Также игроки отметили, что после обновления ошибка стала встречаться реже, но не исчезла полностью, они связывают это со временным снятием ограничения кадров при использовании карты, которое приводит к работе процессора на пределе.

Филатов Руслан