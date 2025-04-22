PASHANOJ покинул основной ростер Virtus.pro

Киберспортивная команда Virtus.pro сообщила в социальных сетях об исключении Павла PASHANOJ Легостаева из основного состава в качестве тренера.

Легостаев работал наставником команды с сентября 2024 года. За это время Virtus.pro заняла третье или четвертое место на BLAST Premier: Spring Final 2024, вышла в плей-офф PGL Bucharest 2025 и прошла в открытую стадию Perfect World Shanghai Major 2024.

Пока неизвестно, кто заменит PASHANOJ на посту тренера. Последним турниром для Легостаева в составе VP стал IEM Melbourne 2025, где команда заняла 13-16-е место, проиграв два матча на групповом этапе.