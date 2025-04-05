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5 апреля, 08:30

Паркер заменит Паука в составе Mosquito Clan на FISSURE Special

Камила Абдурахманова
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Дэвид «Parker» Флорес заменит Йереми «payk» Арройо и выступит за команду Mosquito Clan в матчах против Virtus.pro и «Пасеки» на турнире FISSURE Special.

По словам руководителя состава Mosquito Clan по Dota 2 Халеда «sQreen» Эль-Хаббаша, основной керри команды не сможет принять участие в матчах, поскольку не успел попасть на буткемп.

Завтра, 5 апреля, Mosquito Clan примет участие в FISSURE Special. Команда встретится с «Пасекой» в 17:00 (по московскому времени) и с Virtus.pro в 20:00.

Текущий состав MC: Parker (замена), Pipi, Vitaly, Matthew, Yadomi, Dpms (тренер).

FISSURE Special пройдет с 5 по 13 апреля в онлайн-формате. Призовой фонд чемпионата — 70 тысяч долларов.

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