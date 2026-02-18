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PARIVISION выступит в плей-офф PGL Cluj-Napoca 2026 — FUT Esports покинула турнир

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды PARIVISION.
Фото PARIVISION

Российская команда смогла справиться с немецкой в противостоянии — итоговый счет встречи составил 2-1.

Ростер Джами Jame Али гарантировал себе слот на следующем этапе соревнования, а FUT Esports завершила выступление на турнире. Началось противостояние с Dust2, который затянулся до овертаймов — 19:17, затем матч продолжился на Mirage — 10:13. Решающей стал Ancient, который закончился со счетом 13:10 — победой «Паривижн».

PGL Cluj-Napoca 2026 — киберспортивный турнир, проходит с 14 по 22 февраля в Клуж-Напока (Румыния). Призовой фонд соревнований составляет 625 тысяч долларов.

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