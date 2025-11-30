PARIVISION выиграли у Aurora Gaming на StarLadder Budapest Major 2025

Российский коллектив смог обойти сильнейшую команду Турции — итоговый счет встречи составил 1-0.

Это уже второе поражение для Aurora Gaming, ранее они уступили FaZe Clan. Решающей картой противостояния стал Overpass, что не так давно был возвращен из пула. Игра закончилась со счетом 13:11 в пользу российских киберспортсменов.

StarLadder Budapest Major 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который пройдет с 24 ноября по 14 декабря 2025 года в столице Венгрии — Будапеште. Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов.