PARIVISION выбили BetBoom Team с турнира FISSURE Universe: Episode 6

СНГ-дерби продолжается — BB не справились с напряжением и уступили со счетом 2-0.

Первая карта для PARIVISION прошла крайне успешно с экономическим преимуществом, равным 41 тысяче, и неплохим показателем киллов — 29:24. На второй экономика была не менее уверенной, карта закончилась раньше, но счет составил 34:21.

FISSURE Universe: Episode 6 — тир-1 онлайн-турнир по Dota 2 с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Среди участников такие коллективы, как Team Liquid, PARIVISION, Team Spirit, Aurora Gaming, BetBoom Team и другие топовые команды.