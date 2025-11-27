PARIVISION в матче на вылет с Legacy на StarLadder Budapest Major 2025

Российская организация столкнется с бразильской командой — матч определит последнего участника второй стадии.

Противостояние ожидается напряженным и ярким — оба коллектива достойно показывают себя в столкновениях, однако у Legacy больше шансов — они не так давно стали победителями PGL Masters Bucharest 2025, где они смогли обойти Aurora Gaming.

StarLadder Budapest Major 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который пройдет с 24 ноября по 14 декабря 2025 года в столице Венгрии — Будапеште. Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов.