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4 марта, 19:45

PARIVISION уступает Monte в четвертом раунде ESL Pro League Season 23

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип турнира ESL Pro League Season 23.
Фото ESL

Черная полоса российской команды продолжилась поражением от интернационального соперника — итоговый счет встречи составил 2-1.

Противостояние оказалось напряженным для PARIVISION, она не смогла переломить ход игры, хотя и забрала вторую на овертаймах. Первая карта — Mirage, и сразу же проигрыш для «Паривижн» — 10:13. Второй стал Dust2 — он закончился со счетом 19:15. Решающей стала Inferno — 7:13.

ESL Pro League Season 23 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, проходит с 1 по 15 марта в Стокгольме (Швеция). Призовой фонд соревнований составляет 275 тысяч долларов.

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