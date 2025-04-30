PARIVISION сыграет в одной группе со Spirit Academy на BetBoom LanDaLan 2, 1win — с Gun5

Прошла жеребьевка BetBoom LanDaLan 2, который пройдет в Москве с 5 по 8 мая. Призовой фонд турнира составит 50 тысяч долларов, а также команды разыграют очки VRS.

В группе А оказались команды Gun5, Novaq, Chimera и 1win.

В группе B будут соревноваться Spirit Academy, ex-Aurora, PARIVISION и Arcred.

Две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф, а две худшие — покинут турнир.

Вся информация о билетах на турнир доступна по ссылке.