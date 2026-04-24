PARIVISION проигрывают Aurora Gaming из плей-офф турнира PGL Wallachia Season 8

Международная киберспортивная организация оказалась сильнее российской команды — итоговый счет встречи составил 2-1.

После поражения команда PARIVISION отправляется в нижнюю сетку соревнований. Началось все с победы Паривижн на 29 минуте — 31:10, но следующая карта ушла уже сопернику — 11:35 на 43 минуте. Заключительная карта продлилась почти 59 минут и закончилась уверенным доминированием Авроры — 16:49.

PGL Wallachia Season 8 — киберспортивный турнир по Dota 2, который проходит с 18 по 26 апреля в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд соревнований составил 1 миллион долларов.