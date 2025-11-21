CyberPRO
PARIVISION проиграли Team Spirit в СНГ-дерби на PGL Wallachia Season 6

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Team Spirit.
Фото Team Spirit

Два российских коллектива считаются сильнейшими на соревнованиях — итоговый счет встречи между ними составил 1-2.

«Драконы» в очередной раз смогли обойти своих соперников из «Пари», хотя и не без сложностей. Первая карта ушла PARIVISION с разгромными 27:2, но затем TS собрались и сделали 11:21. Завершающей стал третий раунд, где Спириты заполучили 39 тысяч преимущества и счет 19:35.

PGL Wallachia Season 6 — киберспортивный турнир, который проходит с 15 по 23 ноября в столице Румынии — Бухаресте. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион долларов.

