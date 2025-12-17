PARIVISION одолела Team Falcons со счетом 2:0 и вышла в полуфинал верхней сетки DreamLeague Season 27

PARIVISION одолела Team Falcons в первом раунде верхней сетки в рамках плей-офф DreamLeague Season 27. В данном BO3-противостоянии российский коллектив одержал победу со счетом 2:0.

Несмотря на такой результат, матч получился действительно интригующим, обе карты выдались затяжными (более 50 минут) и обе команды имели хорошие шансы на успех. И все же Satanic и Ko оказались сильнее, благодаря чему сыграют в полуфинале верхней сетки против Team Spirit.

DreamLeague Season 27 — тир-1-турнир по Dota 2 в онлайн-формате, проходящий с 10 по 21 декабря. 24 участника состязания ведут борьбу за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов, а также за 19,5 тысячи очков EPT.

Владислав Корякин