PARIVISION проиграла Xtreme Gaming в финале нижней сетки TI 14

PARIVISION уступила Xtreme Gaming в финале нижней сетки The International 2025. BO3-противостояние закончилось со счетом 2:1 в пользу азиатского коллектива. Таким образом, Xtreme гарантировала себе топ-2 TI 14, а СНГ-команда покинула турнир, заняв третье место.

Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд, превышающий 2,5 миллиона долларов.