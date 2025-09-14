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14 сентября 2025, 14:49

PARIVISION проиграла Xtreme Gaming в финале нижней сетки TI 14

Алексей Буланов
xNova.
Фото dota2ti

PARIVISION уступила Xtreme Gaming в финале нижней сетки The International 2025. BO3-противостояние закончилось со счетом 2:1 в пользу азиатского коллектива. Таким образом, Xtreme гарантировала себе топ-2 TI 14, а СНГ-команда покинула турнир, заняв третье место.

Превью&nbsp;TI 14.The International 14. Все, что нужно знать о главном турнире по Dota 2

Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд, превышающий 2,5 миллиона долларов.

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