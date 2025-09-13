PARIVISION уступила Team Falcons в матче за выход в гранд-финал The International 2025
PARIVISION проиграла Team Falcons в финале верхней сетки The International 2025. BO3-противостояние закончилось со счетом 2:1 в пользу коллектива, представляющего арабскую организацию. Таким образом, Falcons прошли в гранд-финал TI 14, а PARIVISION завтра сыграет с победителем пары BetBoom Team / Xtreme Gaming за шанс взять реванш у «соколов».
Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд, превышающий 2,5 миллиона долларов.
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