PARIVISION и 9z: прогноз и ставка на матч на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч PARIVISION — 9z 11 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Пара стартового раунда Stage 3 выглядит на редкость равной. PARIVISION заходит как сеяная команда и обладает классными исполнителями, однако в последние месяцы переживает спад — ее заметным результатом была разве что победа над Falcons на BLAST Rotterdam. 9z прошла через Stage 2, где обыграла Astralis и TYLOO, и подходит к матчу увереннее по текущей форме. С учетом близости уровня и формата Bo3 серия с высокой вероятностью затянется до решающей третьей карты.

Рекомендуемая ставка: тотал карт больше 2.5