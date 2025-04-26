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Сегодня, 08:05

PARIVISION обыграла Aurora Gaming в плей-офф PGL Wallachia Season 4

Камила Абдурахманова
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В матче верхней сетки плей-офф PGL Wallachia Season 4 по Dota 2 команда PARIVISION сыграла против Aurora Gaming. PARIVISION под руководством Владимира No[o]ne Миненко одержала победу со счетом 2:1.

Во время последней карты произошел сбой, из-за которого Aurora решила выйти из игры и отказалась продолжать матч.

Теперь PARIVISION ждет финал верхней сетки, где 26 апреля в 16:00 по московскому времени команда поборется с Team Liquid. Aurora же переместилась в нижнюю сетку и сыграет с Tundra Esports 26 апреля в 13:00 по московскому времени.

Турнир PGL Wallachia Season 4 проходит с 19 по 27 апреля. Участники борются за призовой фонд в миллион долларов.

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