PARIVISION обыграли Fnatic на закрытых квалификациях StarLadder StarSeries Fall 2025

PARIVISION с трудом смогли выиграть первый отборочный матч против Fnatic на StarLadder StarSeries Fall 2025.

В борьбе за первую победу на квалификации сильнее оказался коллектив Джами «Jame» Али. Итоговый счет игры 2:1 (Ancient пик PARIVISION 13:7, Train пик Fnatic 11:13, Mirage оставшийся пик 13:10). Лучшим игроком матча стал снайпер PARIVISION Джами «Jame» Али (1.41).

Основная стадия турнира пройдет с 18 по 21 сентября в Будапеште, Венгрия. Призовой фонд составит 500 тысяч долларов.

Филатов Руслан