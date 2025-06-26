CyberPRO
26 июня, 10:50

PARIVISION и фонд «Пари и побеждай» запускают социальный проект под турнир EWC

В преддверии престижного турнира Esports World Cup-2025 по Dota 2 команда PARIVISION и благотворительный фонд «Пари и побеждай» запускают уникальный проект, где в каждом матче можно помочь тем, кто действительно в этом нуждается.

Главный герой инициативы — профессиональный киберспортсмен, керри состава PARIVISION по Dota 2 Алан Satanic Галлямов. В течение чемпионата каждая золотая монета, заработанная Аланом в игре, будет превращаться в реальный рубль. Все деньги, собранные в течение турнира, идут в специальную копилку фонда. Прогресс можно отслеживать на лендинге проекта в режиме реального времени.

Собранные средства направляются на покупку компьютерного оборудования для подростков с инвалидностью ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата) и их обучение киберспорту. Чтобы получить помощь, потребуется подать заявку через сайт. Из всех участников будут выбраны те, кто получит игровые компьютеры и пройдет бесплатный образовательный онлайн-кемп по DOTA 2 от известных игроков и стримеров. Узнать все подробности можно на сайте проекта.

«Я сам начинал с простого ПК и большого желания играть. Киберспорт дал мне шанс показать, на что я способен, найти друзей и даже построить карьеру. Я искренне верю, что у каждого должна быть такая возможность. Это не просто игры — это школа жизни, где ты учишься быть упорным, работать в команде и верить в себя», — рассказал Алан Satanic Галлямов.

В рамках кемпа участники смогут по-настоящему погрузиться в атмосферу киберспорта и почувствовать себя в роли любимых игроков. Они увидят, как изнутри устроена индустрия киберспорта и стриминга, а также смогут сделать первые шаги в этом направлении. Участвовать могут все, даже те, кто еще не играл и не имеет достаточного опыта. Главное — желание учиться и расти.

«Киберспорт — это сфера, где физические ограничения почти не влияют на успех. В виртуальной среде важны реакция, стратегия, командная работа и креатив — все то, что доступно каждому вне зависимости от физического состояния. Это делает киберпространство по-настоящему инклюзивным. Наша цель — дать ребятам c ПОДА инструменты, поддержку и среду, в которой они смогут раскрыться и стать частью большого цифрового мира», — заявила Алина Лебедева, попечитель благотворительного фонда «Пари и побеждай».

Что дает кемп:

  • Базовые знания о киберспорте и игровых дисциплинах

  • Основы стриминга и контент-мейкинга

  • Погружение в индустрию игр и цифровых медиа

  • Возможность построить карьеру в киберспорте

Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
