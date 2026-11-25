Российская PARIVISION смогла справится с FaZe Clan в первой стадии PGL Major Singapore 2026

Российская PARIVISION выиграла у FaZe Clan в третьем раунде первого этапа на PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2 — итоговый счет встречи составил 1-0.

Команды сыграли на карте Anubis со счетом 13:10. Для команды Джами «Jame» Али эта победа стала второй на мейджоре, после поражения от FlyQuest.

PGL Major Singapore 2026 по CS2 — второй мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, что проходит с 24 ноября по 13 декабря в Сингапуре. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион 125 тысяч долларов.