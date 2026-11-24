PARIVISION выиграли у DENDELE CS в стартовой встрече первого этапа на PGL Major Singapore 2026 по CS2

Российская организация PARIVISION оказалась сильнее бразильской команды DENDELE CS в первом раунде турнира PGL Major Singapore 2026 по Counter-Strike 2. Итоговый счет встречи составил 1-0.

Матч на карте Ancient завершился со счетом 13:3. Для команды Джами «Jame» Али это первая победа на турнире.

PGL Major Singapore 2026 по CS2 — второй мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, что проходит с 24 ноября по 13 декабря в Сингапуре. Призовой фонд соревнований составляет 1 миллион 125 тысяч долларов.