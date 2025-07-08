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Paper Rex переиграла Bilibili Gaming в стартовом матче турнира по Valorant в рамках EWC

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
something.
Фото liquipedia

Чемпионы недавнего VALORANT Masters Toronto 2025 успешно стартовали на Esports World Cup в Эр-Рияде. В стартовом матче EWC коллектив Джейсона «f0rsakeN» Сусанто справился с китайской командой Bilibili Gaming в BO1 встрече на карте Lotus со счетом 16-14.

Напомним, что за Paper Rex выступает россиянин Илья «something» Петров. В рамках соревнований по VALORANT на EWC команды борются за призовой фонд 1,25 миллиона долларов.

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