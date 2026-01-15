Panto порассуждал о потенциале игроков в тренерской деятельности: «Он есть у любой пятой позиции на тир-1»

Саппорт состава Team Spirit по Dota 2 Никита «Panto» Балаганин высказался о том, кто из игроков мог бы успешно проявить себя в роли тренера. Наиболее высоко он оценил шансы представителей пятой позиции из тир-1 команд.

«Я думаю, cкрытый потенциал быть хорошим тренером есть у любой пятой позиции на тир-1 и тир-1,5. Тот же iNSaNiA, который сейчас чиллит в студии аналитики, если захочет, спокойно может стать хорошим тренером», — поделился Panto во время онлайн-трансляции на платформе Twitch.

Отметим, что ранее стало известно о переводе Айрата «Silent» Газиева в инактив Team Spirit. О новом тренере команды, согласно инсайдам, должно быть объявлено 16 января.

Владислав Корякин