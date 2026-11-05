Россиянин Пантелей Суханов отобрался на чемпионат мира по eFootball — турнир пройдет в Индонезии

Российский киберспортсмен из Барнаула Пантелей Суханов представит национальную сборную на чемпионате мира по киберспорту World Esports Championship 2026 в дисциплине eFootball. Соревнование Международной федерации киберспорта (IESF) пройдет с 15 по 20 декабря в индонезийской провинции Бантен на острове Ява. Спортсмен выступит под флагом России.

Подготовкой Суханова занимается тренер Иван Середенко, который ранее представлял Россию на чемпионате мира по киберспорту в 2022 году.

За титул чемпиона мира по eFootball поборются участники из 97 стран. Матчи пройдут в выставочном комплексе Indonesia Convention Exhibition, расположенном в Бантене.

World Esports Championship состоится в 18-й раз. В общей сложности организаторы ожидают более 400 киберспортсменов в составе 160 национальных сборных из 101 страны. Общий призовой фонд соревнований по всем дисциплинам составит 500 тысяч долларов.

Индонезия примет чемпионат мира по киберспорту в третий раз. Ранее соревнования проходили в стране в 2016 и 2022 годах.