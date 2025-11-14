paiN Gaming смогли выиграть у Passion UA на BLAST Rivals Fall 2025

Первый матч стадии плей-офф остался победным для бразильской киберспортивной организации «пейнов» со счетом 2-0.

Противостояние не стало сенсационным — произошла обычная победа опыта над юностью. paiN смогли выиграть на обеих картах с уверенным счетом — сначала Nuke со счетом 4:13, а затем и на пике соперника Inferno — 7:13.

BLAST Rivals Fall 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который проходит в Гонконге. Призовой фонд соревнований составляет 350 тысяч долларов.