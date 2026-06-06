paiN — TYLOO: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

В стартовом раунде Stage 2 на IEM Cologne Major 2026 встречаются paiN Gaming и TYLOO. Вторая стадия идет по швейцарской системе: три победы — выход в Stage 3, три поражения — вылет; первые два раунда играются 6 июня подряд. Начало — в 15.30 по московскому времени, формат Bo1. Бразильская paiN заходит напрямую как сеяная команда и считается одним из крепких представителей Южной Америки. TYLOO (во главе с Зеро и капитаном Jee) пробилась из Stage 1 благодаря настоящему камбэку: после старта 0-2 китайцы выиграли две серии на вылет подряд и сохранили место на мейджоре. Теперь им предстоит проверка против более рейтингового соперника. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.