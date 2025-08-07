Бразильцы из paiN Gaming взяли верх над NiP в рамках BLAST Bounty 2025 Season 2

PaiN Gaming в тяжелой борьбе смогли победить NiP на BLAST Bounty 2025 Season 2.

Бразильский коллектив с большим трудом прошел в следующую стадию турнира. Матч завершился с общим счетом 2:1 (Ancient пик NiP 13:8, Dust 2 пик paiN 11:13, Nuke оставшийся пик 13:11). MVP встречи стал 18-летний Жоао «snow» Винисиус с рейтингом 1.37, выступающий в paiN с мая 2024 года.

Отборочные игры пройдут с 5 по 10 августа 2025 года.

Филатов Руслан