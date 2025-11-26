CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

26 ноября 2025, 21:35

ФКС России анонсировала «Открытые киберспортивные студенческие игры Сбера»

Алексей Буланов
Анонс «Открытых киберспортивных студенческих игр Сбера».
Фото ФКС России

Федерация компьютерного спорта России объявляет о старте Открытых киберспортивных студенческих игр Сбера, которые традиционно включают два турнира: всероссийские и международные соревнования. В этом году мероприятие пройдёт по дисциплине «Боевая арена» (Dota 2). Призовой фонд турнира составит 2 000 000 рублей.

Открытые киберспортивные студенческие игры проводятся в четвёртый раз. В этом году заявки на участие в международных соревнованиях подала 51 страна.

Всероссийские онлайн-квалификации пройдут 29 и 30 ноября. Команда-победитель получит возможность представлять Россию на международных соревнованиях Открытых киберспортивных студенческих игр Сбера.

К участию в турнире допускаются студенты в возрасте от 16 до 25 лет, при этом команда может состоять из спортсменов, которые учатся в разных учебных заведениях.

Финалы всероссийских и международных соревнований пройдут 20 и 21 декабря на VK Play Арене в Москве. Список стран, которые представят свои команды на гранд-финале, объявит президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит 2 декабря в ТАСС.

В этом году титульным партнёром Открытых киберспортивных студенческих игр стал Сбер. Компания подготовила специальную денежную номинацию «Наибольший вклад», победитель которой получит 50 000 рублей.

В 2024 году победителем Открытых киберспортивных студенческих игр стала команда Сербии.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Небензя назвал очередной отпиской ответ Гутерриша на письмо Лаврова по Буче
Захарова предложила оплатить ЮНЕСКО билеты до Севастополя для посещения панорамы
Что произошло за день 10 июня. Главное
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
«Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов». Нагорных — о бюджете и Батракове
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

GamerLegion в матче на вылет с Rare Atom на StarLadder Budapest Major 2025

FaZe Clan одержала волевую победу над RED Canids в матче на вылет со StarLadder Budapest Major 2025
Новости
RSS RSS
Все новости