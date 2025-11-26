ФКС России анонсировала «Открытые киберспортивные студенческие игры Сбера»

Федерация компьютерного спорта России объявляет о старте Открытых киберспортивных студенческих игр Сбера, которые традиционно включают два турнира: всероссийские и международные соревнования. В этом году мероприятие пройдёт по дисциплине «Боевая арена» (Dota 2). Призовой фонд турнира составит 2 000 000 рублей.

Открытые киберспортивные студенческие игры проводятся в четвёртый раз. В этом году заявки на участие в международных соревнованиях подала 51 страна.

Всероссийские онлайн-квалификации пройдут 29 и 30 ноября. Команда-победитель получит возможность представлять Россию на международных соревнованиях Открытых киберспортивных студенческих игр Сбера.

К участию в турнире допускаются студенты в возрасте от 16 до 25 лет, при этом команда может состоять из спортсменов, которые учатся в разных учебных заведениях.

Финалы всероссийских и международных соревнований пройдут 20 и 21 декабря на VK Play Арене в Москве. Список стран, которые представят свои команды на гранд-финале, объявит президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит 2 декабря в ТАСС.

В этом году титульным партнёром Открытых киберспортивных студенческих игр стал Сбер. Компания подготовила специальную денежную номинацию «Наибольший вклад», победитель которой получит 50 000 рублей.

В 2024 году победителем Открытых киберспортивных студенческих игр стала команда Сербии.