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23 сентября 2025, 21:08

Организация OG объявила о составе ростера по Dota 2 в новом сезоне

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды OG.
Фото OG Esports

Игроки предыдущего коллектива перешли в статус свободных агентов после провалов на соревнованиях в 2025 году.

В обновленную команду OG по Dota 2 вошли:

  • Инджи «Shad» Люб

  • Игорь «Stojkov» Стойков — испытательный срок

  • Михайло «Miksa» Йованович

  • Тамир «Daze» Токпанов

  • Родриго «Lelis» Сантос

  • Йохан «N0tail» Сундштайн — тренер

  • Марк «HoviteY» Обрушников — ассистент тренера

Ранее коллектив появился в списке участников закрытой квалификации соревнований DreamLeague 27. Это стало известно благодаря Liquipedia — новый состав дублирует ростер, что выступал на CIS Battle 2 в конце августа. Тогда OG стал победителем, заработав скромные 7 тысяч долларов.

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