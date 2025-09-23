Организация OG объявила о составе ростера по Dota 2 в новом сезоне
Игроки предыдущего коллектива перешли в статус свободных агентов после провалов на соревнованиях в 2025 году.
В обновленную команду OG по Dota 2 вошли:
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Инджи «Shad» Люб
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Игорь «Stojkov» Стойков — испытательный срок
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Михайло «Miksa» Йованович
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Тамир «Daze» Токпанов
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Родриго «Lelis» Сантос
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Йохан «N0tail» Сундштайн — тренер
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Марк «HoviteY» Обрушников — ассистент тренера
Ранее коллектив появился в списке участников закрытой квалификации соревнований DreamLeague 27. Это стало известно благодаря Liquipedia — новый состав дублирует ростер, что выступал на CIS Battle 2 в конце августа. Тогда OG стал победителем, заработав скромные 7 тысяч долларов.
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