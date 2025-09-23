Организация OG объявила о составе ростера по Dota 2 в новом сезоне

Игроки предыдущего коллектива перешли в статус свободных агентов после провалов на соревнованиях в 2025 году.

В обновленную команду OG по Dota 2 вошли:

Инджи «Shad» Люб

Игорь «Stojkov» Стойков — испытательный срок

Михайло «Miksa» Йованович

Тамир «Daze» Токпанов

Родриго «Lelis» Сантос

Йохан «N0tail» Сундштайн — тренер

Марк «HoviteY» Обрушников — ассистент тренера

Ранее коллектив появился в списке участников закрытой квалификации соревнований DreamLeague 27. Это стало известно благодаря Liquipedia — новый состав дублирует ростер, что выступал на CIS Battle 2 в конце августа. Тогда OG стал победителем, заработав скромные 7 тысяч долларов.