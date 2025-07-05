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5 июля 2025, 21:25

Опубликовано расписание матчей Riyadh Masters 2025 — формат отбора Bo2

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип соревнований Esports World Cup 2025.
Фото Esports World Cup

Групповой этап турнира пройдет с 8 по 11 июля, участие в нем примут 16 команд. Из них лишь 8 смогут поучаствовать в плей-офф Riyadh Masters 2025. 4 места заключительного этапа будут разыграны во время Elimination Phase, куда попадут проигравшие из групповой стадии, другие четыре достанутся напрямую сильнейшим командам отбора.

Группа А — 12.00

  • Team Spirit — Xtreme Gaming
  • Talon Esports — Natus Vincere

Группа B — 14.30

  • BetBoom Team — Gaimin Gladiators
  • Team Falcons — Execration

Группа С — 17.00

  • Tundra Esports — Virtus.pro
  • Aurora Gaming — Team Yandex

Группа D — 19.30

  • PARIVISION — HEROIC
  • Team Liquid — Shopify Rebellion

Esports World Cup 2025 — предстоящий киберспортивный турнир, который пройдет с 8 июля по 24 августа 2025 года в Саудовской Аравии. Начальный призовой фонд турнира по дисциплине Dota 2 составляет 3 миллиона долларов.

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