Опубликовано расписание матчей Riyadh Masters 2025 — формат отбора Bo2
Групповой этап турнира пройдет с 8 по 11 июля, участие в нем примут 16 команд. Из них лишь 8 смогут поучаствовать в плей-офф Riyadh Masters 2025. 4 места заключительного этапа будут разыграны во время Elimination Phase, куда попадут проигравшие из групповой стадии, другие четыре достанутся напрямую сильнейшим командам отбора.
Группа А — 12.00
- Team Spirit — Xtreme Gaming
- Talon Esports — Natus Vincere
Группа B — 14.30
- BetBoom Team — Gaimin Gladiators
- Team Falcons — Execration
Группа С — 17.00
- Tundra Esports — Virtus.pro
- Aurora Gaming — Team Yandex
Группа D — 19.30
- PARIVISION — HEROIC
- Team Liquid — Shopify Rebellion
Esports World Cup 2025 — предстоящий киберспортивный турнир, который пройдет с 8 июля по 24 августа 2025 года в Саудовской Аравии. Начальный призовой фонд турнира по дисциплине Dota 2 составляет 3 миллиона долларов.
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