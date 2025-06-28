ВЦИОМ провел опрос среди населения о киберспорте в России

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян и выяснил, что 51% опрошенных не могут приравнять киберспорт к обычному спорту. Статья была опубликована на официальном сайте ВЦИОМ.

К этому 40% опрошенных заявили, что киберспорт можно приравнять к обычному спорту, а 9% затруднились ответить на вопрос. «Россия занимает седьмое место по количеству киберспортсменов. Но в массовом восприятии киберспорт пока не получил признания как вид спорта», — написали ВЦИОМ в своем исследовании.

Статистика ВЦИОМ. Фото wciom.ru

На вопрос «Стоит ли развивать киберспорт в России?» пользователи ответили «определенно следует» — 31% и «скорее следует» — 38%, а 46% россиян будут «за» или, по крайней мере, не против, если их ребенок или внук увлечется киберспортом.

Самыми популярными дисциплинами среди россиян стали Dota 2 и CS2. За них проголосовали 41% и 47% участников соответственно.

ВЦИОМ решили также узнать у населения их заинтересованность в просмотре киберспортивных турниров. Ответ участников показал результат в 72% «никогда не смотрел», что показывает низкую вовлеченность россиян в киберспортивные дисциплины и развитость сцены.

Статистика ВЦИОМ. Фото wciom.ru

Филатов Руслан