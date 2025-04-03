Определились все участники PGL Wallachia Season 4 по Dota 2

Организаторы PGL объявили полный список участников предстоящего турнира PGL Wallachia 4 по Dota 2. Информация опубликована в соцсетях турнира.

Полный список участников:

Team Spirit

BetBoom Team

PARIVISION

Aurora

Tundra

Liquid

Falcons

Xtreme

Heroic

Shopify Rebellion

Avulus

Nigma

NAVI Junior

Talon

Tidebound

Mosquito

Турнир пройдет в Румынии с 19 по 27 апреля. Групповой этап будет проводиться по швейцарской системе, после чего 8 лучших команд выйдут в плей-офф.

PGL Wallachia 4 станет одним из крупнейших турниров весны с призовым фондом 1 миллион долларов.