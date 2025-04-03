Определились все участники PGL Wallachia Season 4 по Dota 2
Организаторы PGL объявили полный список участников предстоящего турнира PGL Wallachia 4 по Dota 2. Информация опубликована в соцсетях турнира.
Полный список участников:
- Team Spirit
- BetBoom Team
- PARIVISION
- Aurora
- Tundra
- Liquid
- Falcons
- Xtreme
- Heroic
- Shopify Rebellion
- Avulus
- Nigma
- NAVI Junior
- Talon
- Tidebound
- Mosquito
Турнир пройдет в Румынии с 19 по 27 апреля. Групповой этап будет проводиться по швейцарской системе, после чего 8 лучших команд выйдут в плей-офф.
PGL Wallachia 4 станет одним из крупнейших турниров весны с призовым фондом 1 миллион долларов.
Источник: Твиттер PGL
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