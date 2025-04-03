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3 апреля, 12:00

Определились все участники PGL Wallachia Season 4 по Dota 2

Александр Курлянский
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Организаторы PGL объявили полный список участников предстоящего турнира PGL Wallachia 4 по Dota 2. Информация опубликована в соцсетях турнира.

Полный список участников:

  • Team Spirit
  • BetBoom Team
  • PARIVISION
  • Aurora
  • Tundra
  • Liquid
  • Falcons
  • Xtreme
  • Heroic
  • Shopify Rebellion
  • Avulus
  • Nigma
  • NAVI Junior
  • Talon
  • Tidebound
  • Mosquito

Турнир пройдет в Румынии с 19 по 27 апреля. Групповой этап будет проводиться по швейцарской системе, после чего 8 лучших команд выйдут в плей-офф.

PGL Wallachia 4 станет одним из крупнейших турниров весны с призовым фондом 1 миллион долларов.

Источник: Твиттер PGL
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