Онлайн Dota 2 в марте снизился на 6,7 процента и составил 402,8 тысячи человек

Среднее количество игроков в Dota 2 в марте составило 402,8 тысячи человек — на 6,7 процента меньше, чем в феврале. Статистика опубликована на сайте Steam Charts.

Пиковый онлайн игры также уменьшился: с 708 тысяч человек в феврале до 656,2 тысячи человек в марте. Снижение среднего количества игроков продолжается второй месяц подряд.

Последний рост онлайн-активности был зафиксирован в январе 2025 года. Dota 2 остается одной из самых популярных игр в Steam, занимая третье место по количеству активных игроков.