OG стала победителем соревнований DraculaN 2 по Counter-Strike 2

В гранд-финале коллектив столкнулся с Passion UA и обыграл его в борьбе с итоговым счетом 2-1.

Датская команда начала бодро, хотя и столкнулась с напряженной ситуацией уже на первой карте — Ancient, однако не позволила противнику сделать камбэк — 13:9. Train стал для OG унизительным поражением, она уступила со счетом 3:13. Nuke стал решающим, где команда смогла отыграться и выиграть — 13:6. Победа на LAN-турнире стала первой для организации.

DraculaN 2 — киберспортивный турнир 2-го уровня, который проходил с 25 по 28 сентября в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд соревнований составил 1 миллион рублей.