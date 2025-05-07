CyberPRO
7 мая, 17:15

OG представила обновленный состав с тренером n0tail

Камила Абдурахманова
корреспондент

Киберспортивный клуб OG представил новый состав по Dota 2.

В команде остались три игрока, которые уже выступали за организацию ранее: Тамир Daze Токпанов, Даниэль Stormstormer Шоетзау и Иван Kidaro Бондарев, проходившие тестовый период. Инджи Shad Люб перешел в клуб на позиции керри на правах аренды из Natus Vincere. Михайло MikSa` Йованович будет исполнять роль офлейнера.

Ранее OG объявила о возвращении двукратного чемпиона The International Йохана n0tail Сундштайна в роли тренера. Он поставил перед коллективом цель — выход на TI14.

