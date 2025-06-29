CyberPRO
29 июня, 14:01

Оффлейнер BetBoom Team Матвей «MieRo» Васюнин высказался перед гранд-финалом PGL Wallachia Season 5

BB Team.
Фото tg MieRo

Матвей «MieRo» Васюнин высказался перед гранд-финалом PGL Wallachia Season 5 против Gaimin Gladiators.

Оффлейнеру BetBoom Team задали вопрос на счет игровой формы команды и уверенности в победе.

«Мы уверены в себе, потому что уже побеждали их на прошлом онлайн-турнире. Это было на FISSURE Universe: Episode 4, где мы выиграли со счетом 3:0. Думаю, сможем повторить этот результат. По крайней мере, я на это надеюсь»

Матвей «MieRo» Васюнин

Это второй подряд гранд-финал для BetBoom Team. На DreamLeague Season 26 команда Матвея «MieRo» Васюнина уступила PARIVISION со счетом 0:3.

Филатов Руслан

