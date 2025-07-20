CyberPRO
20 июля 2025, 17:17

Одрик «JACKZ» Жюг рассказал в интервью, что его новая команда подписала Scream в качестве шестого игрока

Адиль «Scream» Бенрлитом.
Фото HLTV

После многих слухов о возвращении легендарного игрока Адиля «Scream» Бенрлитома на Counter-Strike сцену, теперь официально известна его новая команда.

Почти пять лет Адиль провел в Valorant после неудачных выступлений за GamerLegion. О переходе Scream сообщил Одрик «JACKZ» Жюг, присоединившийся к новоиспеченной организации FUT Esports, в которую и вошел шестым игроком Адиль «Scream» Бенрлитом.

Слова француза о возвращении Адиля на про-сцену:

«Мы знаем, что Scream хочет вернуться в CS, и мы дали ему год, чтобы он мог поиграть и снова прочувствовать игру. Но в нашей команде он, как правило, будет делать контент и шестым игроком на случай, если кто-то из состава не сможет играть. Конечно, всегда остаётся эта дверь, которую можно открыть, если нам потребуется сделать замену. И если Адиль будет готов играть и почувствует уверенность в игре, тогда посмотрим, как распределятся роли и прочее».

Филатов Руслан

