Очередное поражение Team 3DMAX теперь на ESL Pro League Season 22

Французская киберспортивная организация вновь столкнулась с поражением на ранней стадии, в этот раз от Inner Circle.

3D MAX неплохо смогли сыграть на первой карте — Ancient, где в итоге овертаймов забрали ее себе со счетом 16:13. После этого лидерство перешло молодой Inner Circle, которая выиграла на Nuke — 9:13, а затем и на Train — 4:13.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.