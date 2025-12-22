CyberPRO
22 декабря, 22:55

S1mple оценил обновленный состав Team Spirit: «Очень сильные замены, Vitality не будет так легко»

Снайпер команды BC.Game Александр «s1mple» Костылев заявил, что изменения в составе Team Spirit должны пойти команде на пользу и усилят ее.

«Очень сильные замены на самом деле. Spirit стала еще сильнее. Vitality уже не будет так легко в следующем сезоне», — так s1mple оценил перестановки в Team Spirit во время трансляции на своем Twitch-канале.

Ранее в российской организации объявили об изменении в ростере команды по CS2, заменив Леонида «chopper» Вишнякова и Ивана «zweih» Гогина на Мирослава «zont1x» Плахотю и Бориса «magixx» Воробьева.

Владислав Корякин

«Шанхай» сдает позиции. Пилипенко в немилости в «Северстали»
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Обмен «Трактора» и «Динамо»
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает пятый раз в последних шести матчах
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
Бердин — в «Сибири», Корешков — главный в «Тракторе»
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Странный обмен «Лады» с ЦСКА, Тамбиев покинул «Адмирал»
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» проведут в ОАЭ
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
