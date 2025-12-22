S1mple оценил обновленный состав Team Spirit: «Очень сильные замены, Vitality не будет так легко»

Снайпер команды BC.Game Александр «s1mple» Костылев заявил, что изменения в составе Team Spirit должны пойти команде на пользу и усилят ее.

«Очень сильные замены на самом деле. Spirit стала еще сильнее. Vitality уже не будет так легко в следующем сезоне», — так s1mple оценил перестановки в Team Spirit во время трансляции на своем Twitch-канале.

Ранее в российской организации объявили об изменении в ростере команды по CS2, заменив Леонида «chopper» Вишнякова и Ивана «zweih» Гогина на Мирослава «zont1x» Плахотю и Бориса «magixx» Воробьева.