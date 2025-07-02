Nexus Mods изменит политику распространения модов для Евросоюза и Великобритании

Крупнейший в мире сайт модов Nexus Mods объявил об обновлении правил распространения контента игроков.

Нововведения пока что затронут только страны Евросоюза и Великобританию из-за законов о цифровых услугах и онлайн-безопасности для защиты детей. Правда, большая часть обновленных правил все еще разрабатывается «за кулисами».

Владельцы портала поделились, что перед ними встал непростой выбор: удалить весь контент для взрослых или пересмотреть правила компании. Они выбрали второй вариант.

Главные изменения в правилах Nexus Mods:

В ближайшем будущем пользователи из ЕС и Великобритании столкнутся с необходимостью прохождения процедуры подтверждения своего возраста для доступа ко многим модам, которые предназначены исключительно для взрослой аудитории. Руководство ресурса пока держит подробности нововведения в секрете, поскольку работа над форматом реализации все еще продолжается.

Пользователи из остальных регионов мира смогут избежать подобного контроля, если законодательство соответствующих государств не установит дополнительные ограничения.

Также администрация намерена усилить мониторинг размещаемого материала, ужесточив меры борьбы с незаконными материалами, включая внедрение автоматизированных инструментов обнаружения нарушений. Правила пользования сайтом станут еще строже сформулированы.

Кроме того, планируется расширить список меток, позволяющих классифицировать взрослый контент, с возможностью его последующего скрытия пользователями сайта.

Наконец, введена новая система блокирования неприятных или нарушающих правила аккаунтов, которой сможет воспользоваться каждый участник сообщества и создатель модов.

Напомним, что создатель портала Nexus Mods Робин Dark0ne Скотт продал сайт в июне 2025 года.