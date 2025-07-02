CyberPRO
Киберспорт
Уведомления
Главная
CyberPRO
Киберспорт

2 июля 2025, 15:38

Nexus Mods изменит политику распространения модов для Евросоюза и Великобритании

Логотип Nexus Mods.
Фото Nexus Mods

Крупнейший в мире сайт модов Nexus Mods объявил об обновлении правил распространения контента игроков.

Нововведения пока что затронут только страны Евросоюза и Великобританию из-за законов о цифровых услугах и онлайн-безопасности для защиты детей. Правда, большая часть обновленных правил все еще разрабатывается «за кулисами».

Владельцы портала поделились, что перед ними встал непростой выбор: удалить весь контент для взрослых или пересмотреть правила компании. Они выбрали второй вариант.

Главные изменения в правилах Nexus Mods:

  • В ближайшем будущем пользователи из ЕС и Великобритании столкнутся с необходимостью прохождения процедуры подтверждения своего возраста для доступа ко многим модам, которые предназначены исключительно для взрослой аудитории. Руководство ресурса пока держит подробности нововведения в секрете, поскольку работа над форматом реализации все еще продолжается.

  • Пользователи из остальных регионов мира смогут избежать подобного контроля, если законодательство соответствующих государств не установит дополнительные ограничения.

  • Также администрация намерена усилить мониторинг размещаемого материала, ужесточив меры борьбы с незаконными материалами, включая внедрение автоматизированных инструментов обнаружения нарушений. Правила пользования сайтом станут еще строже сформулированы.

  • Кроме того, планируется расширить список меток, позволяющих классифицировать взрослый контент, с возможностью его последующего скрытия пользователями сайта.

  • Наконец, введена новая система блокирования неприятных или нарушающих правила аккаунтов, которой сможет воспользоваться каждый участник сообщества и создатель модов.

Напомним, что создатель портала Nexus Mods Робин Dark0ne Скотт продал сайт в июне 2025 года.

Филатов Руслан

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Орбан по-русски процитировал Чернышевского при оценке ситуации в Венгрии
Восемь человек погибли в результате удара ВСУ по турбазам в Запорожской области
Вблизи Киева по подозрению в халатности задержали организатора военной выставки
Оффор забил первый мяч нового чемпионата, армейцев спасли Попович и Глебов, ВАР отнял еще три гола. Что случилось в матче ЦСКА – «Балтика»
«Наш узбекский воин». Хусанов продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2031 года
Загитова получила диплом о высшем образовании. Олимпийская чемпионка закончила РАНХиГС
Популярное видео
Денисенко подписал новый контракт с «Ак Барсом»
Денисенко подписал новый контракт с «Ак Барсом»
В КХЛ из Канады и США приехали вратарь и боец
В КХЛ из Канады и США приехали вратарь и боец
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
ЦСКА победил «Балтику»: видео голов
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Ружичка должен 30 миллионов по решению КХЛ
Ружичка должен 30 миллионов по решению КХЛ
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
Матч на Неве: Просветов о возвращении, Гридин о шансе
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
Что сегодня происходит в нашей легкой атлетике?
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
Брылин возглавил минское «Динамо»
Брылин возглавил минское «Динамо»
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Глеб gr1ks Газин рассказал о неудачном опыте участия в академиях

Команда Quantum объявила о роспуске состава по Dota 2 после скандала, связанного с 322
Новости
RSS RSS
Все новости