Nexus Mods изменит политику распространения модов для Евросоюза и Великобритании
Крупнейший в мире сайт модов Nexus Mods объявил об обновлении правил распространения контента игроков.
Нововведения пока что затронут только страны Евросоюза и Великобританию из-за законов о цифровых услугах и онлайн-безопасности для защиты детей. Правда, большая часть обновленных правил все еще разрабатывается «за кулисами».
Владельцы портала поделились, что перед ними встал непростой выбор: удалить весь контент для взрослых или пересмотреть правила компании. Они выбрали второй вариант.
Главные изменения в правилах Nexus Mods:
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В ближайшем будущем пользователи из ЕС и Великобритании столкнутся с необходимостью прохождения процедуры подтверждения своего возраста для доступа ко многим модам, которые предназначены исключительно для взрослой аудитории. Руководство ресурса пока держит подробности нововведения в секрете, поскольку работа над форматом реализации все еще продолжается.
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Пользователи из остальных регионов мира смогут избежать подобного контроля, если законодательство соответствующих государств не установит дополнительные ограничения.
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Также администрация намерена усилить мониторинг размещаемого материала, ужесточив меры борьбы с незаконными материалами, включая внедрение автоматизированных инструментов обнаружения нарушений. Правила пользования сайтом станут еще строже сформулированы.
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Кроме того, планируется расширить список меток, позволяющих классифицировать взрослый контент, с возможностью его последующего скрытия пользователями сайта.
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Наконец, введена новая система блокирования неприятных или нарушающих правила аккаунтов, которой сможет воспользоваться каждый участник сообщества и создатель модов.
Напомним, что создатель портала Nexus Mods Робин Dark0ne Скотт продал сайт в июне 2025 года.
Филатов Руслан