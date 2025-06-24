24 июня для Phasmophobia вышло последнее крупное обновление «Хроника»
Разработчики из Kinetic Games выпустили обновление с большим количеством нового контента и переработкой старого.
Одной из главных особенностей стало добавление в игру звуко- и видеозаписей, а также соответствующего оборудования.
Переработаны были и имевшиеся фотоэлементы, перечень пополнился новыми типами фото.
Со съемкой видео станет интереснее наблюдать за паранормальными явлениями, ведь не все можно зафиксировать в моменте.
То же касается и звука, который тоже станет помощником в выявлении потусторонних сущностей.
Помимо вышеперечисленного, также переработали систему прогрессии и наград.
Максим Устинов
Новости