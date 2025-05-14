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14 мая 2025, 16:10

Обладатель премии «Грэмми» выпустил клип на гимн киберспортивного турнира

Популярный казахстанский диджей Imanbek выпустил клип к композиции Alga Kazakhstan («Вперед, Казахстан!») — песня стала официальным гимном престижного киберспортивного турнира PGL Astana 2025 по Counter-Strike 2.

Обладатель «Грэмми» наполнил видео отсылками к традициям Казахстана, связывая их с современной культурой и киберспортом.

Плей-офф турнира пройдет с 16 по 18 мая. В эти даты популярный русскоязычный стример Вячеслав «buster» Леонтьев и известный комментатор Игорь «SL4M» Сопов проведут комьюнити-касты с арены. В эфирах примут участие другие русскоязычные стримеры, а также киберспортсмены.

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