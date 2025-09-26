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26 сентября 2025, 22:34

Объединенная 9BoomPro проиграла PARIVISION на Majestic LanDaLan #3

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды PARIVISION.
Фото PARIVISION

Про-игроки из PARI показали сильную игру и не уступили смешанному составу из киберспортсменов — итоговый счет 2-0.

Сегодня точно не тот день для 9BoomPro — им не хватало сыгранности, которая как раз была у их противника. Командная игра позволила PARIVISION сначала выиграть на Mirage со счетом 9:13, а затем на Inferno показать еще более жесткую игру — 6:13. Победа позволяет Пари выйти в плей-офф соревнований.

Majestic LanDaLan #3 — киберспортивный турнир, который проходит с 25 по 28 сентября в столице России — Москве. Призовой фонд соревнований составляет более 4-х миллионов рублей.

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