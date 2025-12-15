NS заявил, что Daxak никогда не был профессиональным игроком в Dota 2: «Это как бы рофл такой»

Стример Ярослав «NS» Кузнецов рассказал, почему у команды Virtus.pro значительно улучшились результаты. Приход SabeRLight- усилил данный ростер. Более того, замененный им Daxak, по мнению стримера, и вовсе не является профессиональным игроком.

«Они действительно уже не настолько плохи. То есть, когда собрался этот состав, выглядело это, конечно, крайне печально все. Но я напомню, что, когда собрался этот состав, там играл Daxak. А я еще пару лет назад сказал, что, давайте будем честны, Daxak — это вообще не профессиональный игрок и никогда им не был.

То есть это как бы рофл такой: «Daxak играет профессионально в Доту». А сейчас пришел SabeRLight-. Как бы там с SabeRLight- ни кекали и ни рофлили, ну, он нормальный игрок на самом деле. Такой, немного свои у него фишки, но точно в 40 раз лучше, чем Daxak. Поэтому еще немножко потренились, и пошло дело», — так высказался NS на трансляции на своем Twitch-канале.

Отметим, что Virtus.pro выиграли четыре игры за шесть туров в рамках группового этапа DreamLeague Season 27 и вышли в плей-офф.

Владислав Корякин