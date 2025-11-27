NRG Esports сыграют с Imperial Esports на StarLadder Budapest Major 2025

Американская организация столкнется с бразильской командой — победитель получит право поучаствовать в основном этапе турнира.

Сейчас однозначным фаворитом среди пары являются Imperial Esports из Южной Америки — оправдают ли они ожидания или нет, остается вопросом. Ранее NRG смогли выиграть у FaZe Clan и Ninjas in Pyjamas.

StarLadder Budapest Major 2025 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, который пройдет с 24 ноября по 14 декабря 2025 года в столице Венгрии — Будапеште. Призовой фонд соревнований составляет 1,25 миллиона долларов.