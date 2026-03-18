NRG Esports проиграли Team Falcons на BLAST Open Spring 2026

Северо-американская команда проиграла «соколам» — итоговый счет встречи составил 2-0.

Простое противостояние для победителя — молодая команда уступила опытному. Началось все с Ancient, где Falcons вышли на 6:13. Затем они выиграли и на Dust2 со счетом 8:13.

BLAST Open Spring 2026 — киберспортивный турнир по Counter-Strike 2, проходит с 18 по 29 марта в Роттердаме (Нидерланды). Призовой фонд соревнований составляет 450 тысяч долларов