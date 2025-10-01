Американская NRG Esports покидает ESL Pro League Season 22 после 3-го проигрыша

Они уступили бразильскому коллективу Fluxo, а ранее GamerLegion и Legacy, итоговый счет встречи составил 2-0.

Третье поражение требует полного исключения команды из соревнований. Сначала коллектив не смог справиться с противником на Nuke со счетом 8:13, а после и Train, где команда была крайне близка к плей-офф, но им не хватило одного раунда.

ESL Pro League Season 22 — киберспортивный турнир, который проходит с 27 сентября по 12 ноября 2025 года в Стокгольме (Швеция) по швейцарской системе. Призовой фонд соревнований составляет 400 тысяч долларов.