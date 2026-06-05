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NRG — BIG: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
gr1ks.
Фото HLTV

Заключительную серию пятого раунда Stage 1 на IEM Cologne Major 2026 проведут NRG и домашняя BIG — обе со счетом 2-2. Это решающий матч: победитель (3-2) выходит в Stage 2, проигравший (2-3) покидает мейджор. Начало — в 21.00 по московскому времени. Для BIG (tabseN, JDC, faveN, blameF, gr1ks) это второй подряд матч на выживание после поражения от GamerLegion, и команда будет цепляться за путевку при поддержке родных трибун в Кельне. NRG (nitr0, oSee, Sonic, Grim, br0) подходит к серии после поражения от M80 (0:2) и тоже не имеет права на ошибку. Победитель продолжит борьбу за титул, проигравший отправится домой. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.

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