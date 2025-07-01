CyberPRO
1 июля, 18:15

Valve раскрыли систему распределения инвайтов на StarLadder Budapest Major 2025

Кирилл Вдовин
Официальный логотип StarLadder Budapest Major 2025.
Фото Valve

Компания Valve раскрыла информацию о количестве приглашений для каждого региона — больше всего инвайтов досталось Европе.

По информации HLTV, с третьей стадии выступление на мейджоре начнут восемь команд: пять из Европы, две из Северной и Южной Америки и одна — из Азии. Аналогичная ситуация будет и для второго этапа Major в Будапеште.

StarLadder Budapest Major 2025 будет проходить с 24 ноября по 14 декабря в столице Венгрии. Всего участие в нем примут 32 команды, 16 из которых будут приглашены на вторую и третью стадии. Начальный призовой фонд турнира составляет 1,25 миллиона долларов.

