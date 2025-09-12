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Nix — о поражении Tidebound на 1-й карте матча с Nigma Galaxy: «Либо они не на своих героях, либо 322-шат»

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
xiao8 и Nix.
Фото Соцсети Nix

Популярнейший Dota 2-стример России и бывший про-игрок Александр «Nix» Левин раскритиковал игру Tidebound на 1-й карте матча против Nigma Galaxy на TI 14. Момент произошел во время каста The International 2025. Nix заявил:

«Либо Tidebound играют не на своих героях, либо они 322-шат»

Превью&nbsp;TI 14.The International 14. Все, что нужно знать о главном турнире по Dota 2

Плей-офф The International 2025 проходит в Гамбурге с 11 по 14 сентября. Xtreme Gaming, Tundra Esports, PARIVISION, HEROIC, Tidebound, Falcons, BetBoom Team и Nigma Galaxy сражаются за звание лучшей команды мира и призовой фонд, превышающий 2,5 миллиона долларов.

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